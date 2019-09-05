Самая крупная социальная сеть мира снова в эпицентре громкого скандала. В интернете появились 419 миллионов телефонных номеров пользователей Facebook. Об этой утечке сообщает портал TechCrunch.

В открытом доступе появились 419 миллионов записей о номерах, привязанных к аккаунтам соцсети, из них 133 миллиона номеров жителей США, 50 миллионов номеров жителей Вьетнама, еще 18 миллионов - подданных Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей.

Эксперты предполагают, что сведения могли облегчить отправку спама владельцам телефонов и учетных записей.

В руководстве Facebook считают, что база собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной еще в апреле 2018 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Facebook разрешит пользователям блокировать автоматическое распознание их лиц.

Также мы рассказывали, что Facebook на месяц заблокировал аккаунт Рабиновича за пост об обмене пленными.

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