Тропический ураган "Дориан"продолжает собирать страшную жатву на Багамах. По последним данным властей, число жертв разбушевавшейся стихии составляет уже 20 человек. И скорее всего, погибших будет еще больше. Кроме этого, на островах разрушено около 13 тысяч домов и различных строений. А обширные территории оказались затопленными.

Ураган "Дориан" вновь усилился до третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, и он продолжает приближаться к побережью США. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами, как передает ТАСС.



Максимальная скорость ветра превышает 51 м/с. Она, вероятно, начнет снижаться примерно через 12 часов.

Ураган сейчас находится примерно в 170 км к югу от города Чарлстон (штат Южная Каролина) и движется в северном направлении со скоростью 3 м/с. Как ожидается, он приблизится к побережью Южной Каролины в течение ближайших нескольких часов. Далее он будет перемещаться в сторону Северной Каролины. Согласно оценкам центра, в ближайшие несколько дней в штатах Джорджия, Южная и Северная Каролина ожидаются наводнения в прибрежных районах, а также бури.

К настоящему времени около 2 млн человек, проживающих на атлантическом побережье США, оповещены о необходимости эвакуации в связи с приближением "Дориана". Американские телеканалы транслируют кадры, на которых видно, как жители прибрежных районов готовятся к возможному удару стихии. Они активно запасаются продовольствием и горючим, а также заколачивают оконные ставни.

Ранее "Страна" сообщала, что "Дориан" набрал почти максимальную мощь и скоро обрушится на Флориду.





