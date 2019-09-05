Знаменитая и самая высокооплачиваемая поп-певица мира Тейлор Свифт стала жертвой курьезного ограбления. В ее особняк на Род-Айленде вломился грабитель, который снял обувь, так как хотел показаться вежливым.

Об этом случае сообщает The Associated Press.

Фото: taylorswift.com

По данным полиции, 26-летнего Ричарда Джозефа Макьюэна обнаружили в особняке звезды примерно в 17.00 еще 30 августа. Он был без обуви и объяснил, что его учили снимать ботинки перед входом в чей-либо дом. В доме певицы в тот момент никого не было.

Вежливого домушника обвинили во взломе и умышленном нарушении границ частной собственности.

У дома поп-звезды уже задерживали подозрительных людей, но никому из них до этого не удавалось проникнуть внутрь.

Ранее "Страна" сообщала, что певица Тейлор Свифт обошла Адель и установила новый мировой рекорд на YouTube.