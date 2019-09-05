Новые министры из Кабмина премьера Алексея Гончарука задекларировали свои доходы за 2018 год. Они предоставили для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) е-декларации.

Самым богатым министром из 18 членов Кабмина, оказался министр культуры, спорта и информполитики Владимир Бородянский. На счетах его семьи и на счету его фирмы в общей сумме хранится около $7,7 млн. Самым "бедным" чиновником стала министр образования Анна Новосад, у которой нет никаких денежных активов, кроме зарплаты в почти 118 тыс. грн за год, как передают Вести.

Алексей Гончарук, премьер-министр



Недвижимость: квартира в Киеве площадью 78 кв. м (аренда) и квартира в Чернигове площадью 71 кв. м;



Авто: Jaguar X-type 2007 г. в.;



Деньги: 158,4 тыс. грн в банке, а также $84 тыс. и €36 тыс. наличкой.

Тимофей Милованов, министр экономики



Недвижимость: квартира в Киеве общей площадью 69,7 кв. м (33% в собственности) и квартира в США площадью 30 кв. м. Также квартира в Киеве площадью 42,8 кв. м находится в собственности его семьи;



Авто: Volvo C30 2009 г. в. и Сhevrolet Aveo 2007 г. в. в собственности его семьи. Также имеется катер "Крым" 1978 г. в.;



Деньги: 442,9 тыс. грн и $6,3 тыс. в банке.



Оксана Маркарова, министр финансов



Недвижимость: квартира в Киеве общей площадью 95,6 кв. м, а семья владеет недвижимостью во Львове (98,6 кв. м), Киеве (374 кв. м) и США (278 кв. м). Кроме этого, есть два дома в Ворзеле площадью 2131,5 кв. м, и 168 кв. м, а также баня площадью 24,2 кв. м;



Авто: Honda Accord 2012 г. в., Mercedes CL500 2007 г. в., Toyota Highlander 2015 г. в.;



Деньги: 6,3 млн грн в банке, а также 3,5 млн грн и $459,2 тыс. у его семьи;



Другое: племенной конь.



Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды



Недвижимость: квартира в Киеве площадью 73,2 кв. м и 57,5 кв. м у его семьи. Также есть дом в Украинке площадью 177,4 кв. м и в Киеве (214 кв. м);



Авто: Peugeot 307 SW 2003 г. в., Nissan Qashqai 2017 г. в., Nissan X-Trail 2017 г. в.;



Деньги: $17 тыс. наличкой.



Вадим Пристайко, министр иностранных дел



Недвижимость: две квартиры в Киеве площадью 33,5 кв. м и 72,6 кв. м. Также его семья владеет четырьмя квартирами в столице площадью 77,9 кв. м, 96,3 кв. м, 54 кв. м и 86,9 кв. м;



Авто: BMW X1 2017 г. в.;



Деньги: 42,9 тыс. грн и €7,2 тыс. в банке , а также 30 тыс. грн и €10 тыс. наличкой.



Зоряна Черненко, министр здравоохранения



Недвижимость: две квартиры в Киеве площадью 71,6 кв. м и 50,5 кв. м, а также дом в столице (69,6 кв. м). У ее семьи дом в Бородянке площадью 60 кв. м;



Авто: Mitsubishi Grandis 2009 г. в.;



Деньги: $30 тыс. наличкой.



Владимир Бородянский, министр культуры, спорта и информполитики



Недвижимость: две квартиры в Киеве площадью 65,6 кв. м и 160,8 кв. м;



Авто: Range Rover Sport 2016 г. в. и BMW 320i GT 2016 г. в у его гражданской жены;



Деньги: 961,9 тыс. грн и $40,1 тыс. в банке. Также на счету его фирмы Krisfod Investments LTD в швейцарском банке хранится €4,9 млн и $1,9 млн. Кроме этого, $350 тыс. наличкой, а у его гражданской жены - 10,8 тыс. грн и $7,9 тыс.



Андрей Загороднюк, министр обороны



Недвижимость: квартира в Киеве площадью 59,6 кв. м и в 78,9 кв. м в Запорожье. Также имеется дом площадью 375 кв. м в Киеве;



Авто: Toyota Land Cruiser 2010 г. в. и KIA Sportage 2011 г. в.;



Деньги: 11,8 тыс. грн на его счету в банке, а также 400 тыс. грн и $200 тыс. наличкой. На счетах в банках у его жены хранится 92 тыс. грн и €16 тыс., а наличкой - €100 тыс.



Михаил Федоров, вице-премьер, министр цифровых трансформаций



Недвижимость: арендует квартиру в Киеве площадью 36,6 кв. м, а также строится квартира в столице (74,8 кв. м). Кроме этого, на 50% владеет домом в Киеве площадью 44,8 кв. м;



Деньги: 464 тыс. грн, €3 тыс., 70 руб. и $6,2 тыс. в банке, а у его жены - 34,4 тыс. грн. Кроме этого, $200 тыс. наличкой у него и 350 тыс. грн у жены.



Владислав Криклий, министр инфраструктуры



Недвижимость: две квартиры в Киеве площадью 119,6 кв. м и 100 кв. м, а также дом в столице площадью 44,8 кв. м (50%);



Авто: Mercedes S500 2008 г. в. и Smart Fortwo Coupe 2017 г. в.;



Деньги: 1,7 млн грн, €2,2 тыс. и $1,1 тыс. в банке, а наличкой - 150 тыс. грн, €1,5 тыс. и $255 тыс.



Анна Новосад, министр образования



Недвижимость: строится квартира квартира в Киеве площадью 45,5 кв. м;



Авто: Toyota Yaris 2016 г. в.



Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины



Недвижимость: три квартиры в Киеве площадью 48,8 кв. м, 56,8 кв. м и 188 кв. м (все по 50%);



Авто: Volkswagen Touareg 2012 г. в. и Mercedes ML350 2005 г. в. в его собственности, а также Renault Trafic 2010 г. в. у сына;



Деньги: 326,6 тыс. грн, €21,7 тыс. и $4,7 тыс. в банках, а также €34 тыс. и $52 тыс. наличкой.



Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции



Недвижимость: две квартиры в Киеве площадью 53 кв. м и 126 кв. м;



Авто: Peugeot 206 2002 г. в.;



Деньги: €32 тыс. наличкой.



Арсен Аваков, министр внутренних дел



Недвижимость: две квартиры в Харькове площадью 657,9 кв. м и 70,9 кв. м, одна в Чугуеве (55,4 кв. м), а также номер в отеле в 77,6 кв. м;



Деньги: 1,8 млн грн, $189,6 тыс., и €148,2 тыс. в итальянском банке, а также 14 тыс. грн, $10 тыс., €55 тыс., 1,9 тыс. канадских долларов, 96 тыс. японских иен, 4,6 тыс. фунтов стерлингов и 300 австралийских долларов наличкой. Его жена хранит в итальянском банке €1,5 млн, 141 тыс. грн и $390 тыс., а наличкой - $35 тыс.; 145 тыс. грн и €30 тыс.;



Другое: картины, в том числе работа Пабло Пикассо, иконы, часы (Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre), коллекции монет (в том числе золотых) и почтовых марок, 23 бутылки коллекционного вина, антикварные изделия, дорогая мебель, статуэтки, библиотека (8,1 тыс. книг), печатные издания и журналы XVIII–XXI веков, коллекция холодного оружия (9 ед.).



Денис Малюська, министр юстиции



Недвижимость: квартира в Киеве площадью 34,6 кв. м в его собственности, а у его семьи - квартира в Киеве (72,4 кв. м) и в Юрьевке (249 кв. м);



Авто: Mazda 5 2008 г. в.;



Деньги: 307,6 тыс. грн на счету в банке у супруги.



Юлия Соколовская, министр соцполитики



Недвижимость: квартира в Киеве площадью 43,8 кв. м, а также 28,2 кв. м в Хмельницке;



Деньги: $3 тыс. и €2 тыс. в банке.



Руслан Рябошапка, глава ГПУ



Недвижимость: дом его семьи в Новых Петровцах площадью 150 кв. м, а также дом жены во Франции (145 кв. м);



Авто: Volvo XC90 2012 г. в. и Volvo XC90 2013 г. в. зарегистрированы на жену;



Деньги: 5 тыс. грн и €86 в банке, а у жены €18,2 тыс.



Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров

Недвижимость: две квартиры в Киеве, которые строятся - 97,8 кв. м и 82,2 кв. м;



Деньги: 317 тыс. грн, $291 тыс. и €319 тыс. в банке, а также $197 тыс., €104 тыс. и 29 млн грн наличкой.

По состоянию на 1 сентября декларацию не подала министр по вопросам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда, а СБУ отказалась предоставлять информацию о главе ведомства Иване Баканове.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин Гончарука стал самым молодым в Европе.