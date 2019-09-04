Правительство утвердило порядок предоставления в Госпродпотребслужбу информации о событиях и ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью, санитарному и эпидемическому благополучию населения.

Соответствующее постановление от 21 августа 2019 года №818 вступило в силу 30 августа, информирует Юрлига.

Так, в соответствии с Порядком если возникли и распространились инфекционные болезни и массовые отравления, радиационное поражение населения, выявлено несоответствие пищевых продуктов требованиям законодательства относительно их безопасности или появилось обоснованное подозрение об их несоответствии, в результате чего возникла угроза жизни и здоровью, санитарному и эпидемическому благополучию людей, заведения здравоохранения, субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность по медицинской практике, органы исполнительной власти должны предоставлять терорганам Госпродпотребслужбы информацию о событиях и ситуациях, представляющих угрозу жизни и здоровью, санитарному и эпидемическому благополучию населения.

Информация предоставляется средствами телефонной связи в течение 1 часа с момента появления таких события и ситуации.

Если установлен факт возможной связи инфекционной болезни, пищевого отравления, возникновения отравлений, связанных с деятельностью субъектов хозяйствования, в терорганы Госпродпотребслужбы подается письменное подтверждение. Уведомление предоставляется в течение суток с момента появления такого события и ситуации.

После завершения проведения внепланового мероприятия государственного надзора (контроля) и санитарно-эпидемиологического расследования территориальные органы Госпродпотребслужбы и заведения здравоохранения, субъекты хозяйствования, осуществляющие хозяйственную деятельность по медицинской практике, органы исполнительной власти обмениваются информацией о результатах проведенных мероприятий, а также информируют об их результатах местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, территориальные подразделения Нацполиции для соответствующего реагирования.

Постановление также обязывает Минздрав и Госпродпотребслужбу разработать и внедрить электронную систему информирования и взаимодействия о таких событиях и ситуациях.

Ранее "Страна" информировала, что ранее Уляна Супрун рассказала, что каждый пятый болеющий туберкулезом не знает о своей болезни.

Еще мы писали, что в Чернобыльском заповеднике впервые исследовали влияние радиации на амфибий.