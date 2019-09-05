Президент Украины Владимир Зеленский поручил сократить сферу неформальной занятости. В частности у него хотят усилить ответственность за теневую занятость в Украине до 1 декабря 2019 года.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает УНН.

"Сузить сферы неформальной занятости, в частности, путем существенного усиления ответственности за теневое ведения хозяйства. Срок - до 1 декабря 2019 года", – отметил Зеленский.

Ответственными по данному вопросу назначены премьер Алексей Гончарук, министр социальной политики Юлия Соколовская, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Василь потерял сознание 12 июня, у него начались судороги. В цеху очень жарко, пыль, воняет лаком и красками. Когда другие работники потребовали вызвать врача, хозяйка цеха отказалась, мол, уже нерабочее время и она сама все решит. И вместо больницы вывезла Василя в лес, за 125 км от завода. Просто выбросила его, как раньше выбрасывали рабов. И еще неясно, был ли он на тот момент мертв или скончался уже в лесу, так и не получив помощи. У Чорнея остались жена и трое детей. На перевозку тела семья собирает 2 тысячи долларов и собирается наказать виновных в его гибели", - рассказал нам знакомый погибшего украинца Владимир Федун.

Отметим, что по данным Госстата в Украине на одну вакансию приходится трое безработных.