Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть введение регистрации места проживания по декларативному принципу. Заявления необходимо будет подавать в электронной форме.

Об этом говорится в указе президента №647 от 4 сентября, передают Украинские новости.

Кабмину поручается проработать введение регистрации места жительства по декларативному принципу, путем подачи заявления в электронной форме с обеспечением незыблемости прав собственника, а также синхронизировать соответствующие реестры территориальных общин с национальными электронными ресурсами.

Также правительство должно будет внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги по оформлению права на земельный участок.

Мы разбирались, как работает "Государство в смартфоне", которое хочет создать Зеленский.

Как сообщала "Страна", за 5 лет сократилось число желающих, которые хотят стать гражданами Украины. По данным ведомства, количество лиц, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, в прошлом году составило 3388 человек, тогда как в 2017 году таких было 3639, а в 2014 году - 6438 человек.

Напомним, что Зеленский подписал указ об электронных госуслугах.