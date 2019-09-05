В соцсети Фейсбук намерены предоставить пользователям функцию, с помощью которой они смогут запретить применение технологии распознавания лиц к их фотографиям, загруженным в сеть. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник в официальном блоге сети.

Для новых пользователей, согласно стандартным настройкам, функция будет первоначально отключена. Ее можно будет в любой момент включить. В Фейсбуке уточнили, что для некоторых учетных записей данная функция стала доступна с конца 2017 года. Со вторника ее начнут предоставлять для всех.

В заявлении уточняется, что для всех пользователей будут доступны иные настройки, касающиеся распознавания их лиц. В их числе возможность автоматического уведомления человека о том, что кто-то выдает фотографию, на которой он запечатлен, за свою.

Компанию Facebook, которой принадлежит одноименная соцсеть, ранее не раз критиковали за нарушения при сборе и хранении данных пользователей. Глава Facebook Марк Цукерберг неоднократно обещал, что в соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов, включающих соцсети Facebook и Инстаграм, а также приложения WhatsApp и Messenger.

Мы разбирались, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей.

Как сообщала "Страна", Facebook обязали заплатить гигантский штраф и не разбрасываться личными данными пользователей.

Наряду с этим компании предписано тщательно изучать программы сторонних производителей, с которыми она работает. Кроме того, запрещается использовать полученные телефонные номера пользователей в рекламных целях, шифровать пароли пользователей и запрашивать пароли к почте и другим сервисам пользователей.

Отметим, что Instagram обошёл Facebook в рейтинге самых опасных для психики социальных сетей.