От лица президента Украины Владимира Зеленского внесли законопроекты, предлагающие наказывать за контрабанду янтаря лишением свободы на срок от трех до семи лет. Уголовный кодекс Украины предложено дополнить статьей о незаконной добыче янтаря.

Это предусмотрено законопроектом главы государства № 2059 о внесении изменений в УК Украины об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря или перемещение его через таможенную границу Украины.

Так, предлагается ввести в кодекс ст. 240-1 (незаконная добыча янтаря). Это преступление наказывается штрафом от 700 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (1 минимум 17 грн), или ограничением или лишением свободы на срок от одного до трех лет.

"Реализация, приобретение, хранение, передача, пересылка, перевозка, переработка незаконно добытого янтаря наказываются штрафом от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничением или лишением свободы на срок от 3 до 6 лет", - говорится в законопроекте.

Эти же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, а также незаконная добыча янтаря, совершенная на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

"Под значительным размером в настоящей статье следует понимать стоимость янтаря, которая в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан", - говорится в примечании к предлагаемой статье.

Вместе с тем законопроект предусматривает, что на незаконную добычу янтаря не распространяется действие ч. 2 ст. 240 УК, которая предусматривает за нарушение установленных правил использования недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также за незаконную добычу полезных ископаемых общегосударственного значения штраф от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан, или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Президент также предлагает, чтобы на незаконную добычу янтаря распространялась ст. 96-1 УК Украины о специальной конфискации, а в ст. 201 УК Украины (контрабанда), которая описывает предмет контрабанды, включается теперь и незаконное перемещение через таможенную границу Украины янтаря, чего не было ранее.

"Страна" допускает, что на янтарном рынке после смены власти намечается большая война. В Житомирской области, считающейся одним из янтарных клондайков Украины, Зе уже заставил уволиться главного лесника, а также рекомендовал написать заявления начальникам Нацполиции и СБУ.

Отметим, что глава фракции "Слуги народа" заявил, что у экс-генпрокурора Луценко и главы МВД Авакова есть свой подпольный игорный бизнес. Луценко собрался с ним судиться.