Кличко: черная метка от Кабмина

За перипетиями, связанными с назначениями в Верховной Раде и правительстве, многие забыли об одной из ключевых целей, из-за которых все это проводилось в такой спешке. Вчера Кабмин напомнил об этом, проголосовав за представление об увольнении Кличко с должности главы Киевской госадминистрации.

Известно, что эта история тянется с июля. Еще тогда Офис президента прислал в правительство Гройсмана представление на снятие Кличко, но старый Кабмин сначала тянул с этим вопросом, а потом и вовсе отказался его рассматривать. Теперь же решение принято, и дело только за подписью Зеленского. За которой, понятно, дело не станет.

Но сама ситуация в обществе рассматривается двояко. С одной стороны, коррупция в окружении Кличко стала уже притчей во языцех. Причем в последние месяцы она стала совсем очевидной – как в истории с реконструкцией Шулявского моста, так и в ситуации с постоянно ремонтируемым "мостом Кличко". Да и подведомственная мэрии "Киевтеплоэнерго", ради ввода которой на рынок городской голова воевал с "Киевэнерго" Ахметова, оказалась ничуть не лучше предшественницы.

С другой стороны, мало кто верит, что отстранение Кличко от реальной власти в городе делается для того, чтобы побороть коррупцию, а не для того, чтобы возглавить ее. Когда в 2010-м регионалы разделили посты мэра и главы КГГА, у них была политическая цель – завоевать лояльность киевлян. Для этого на КГГА поставили Попова, и из города не только не выкачивали деньги – наоборот, финансы госбюджета закачивали в Киев, где при Попове станций метро было построено больше, чем за все предыдущие и последующие годы независимой Украины.

Но сейчас у власти нет политических целей. Больше того, все убеждены, что все затевалось для того, чтобы в качестве куратора киевской коррупции Столара заменил друг Богдана Вавриш. И чтобы убедить всех в отсутствии подобных планов, Зе-команде сейчас нужно быть в два раза осторожнее, чем регионалам девять лет назад. Иначе Киев отвернется от власти очень быстро. А за ним – и остальная страна.

Запад предостерегает Киев от диктатуры

Первая осторожная критика в адрес новой украинской власти звучит и из-за рубежа. Пока Трамп поздравлял Зеленского с успешным стартом, Transparency International выступила с заявлением, в котором предостерегла украинскую власть от попыток неоправданной ее концентрации в руках президента.

Поводом для заявления стало первое результативное голосование парламента по изменениям Конституции, которые дают гаранту право назначать глав НАБУ и ГБР. Во вторник стало ясно, что пока на эту "реформу" 300 голосов нет, но одновременно стало ясно, что до нужного барьера Зеленскому нужно совсем немного – всего 12 голосов.

У монобольшинства много плюсов. Оно позволяет избежать коррупции при распределении должностей между фракциями коалиции и при голосованиях в парламенте. Однако неизбежный минус монобольшинства – соблазн скатывания к авторитаризму. Именно об этом заявила Transparency International.

Прошлая Верховная Рада, при всех ее огромных минусах, все-таки смогла поставить заслон попыткам Порошенко установить в стране диктатуру. Нынешний парламент (пока?) не способен выполнять такую роль. И потому в ближайшие месяцы крайне важно будет, чтобы Запад посылал сигналы, удерживающие Зе-команду от стремления к авторитаризму. Пока эта власть еще слишком не уверена в себе, а потому Запад она должна услышать.

Вето Зеленского: нужно ли финансировать "Пласт"?

Вчера Зеленский ветировал сразу несколько законов, которые напринимала предыдущая Верховная Рада непосредственно перед выборами и роспуском. Среди них – закон о химической кастрации, для принятия которого сразу в двух чтениях хватило одной вдохновляющей речи Ляшко.

То, что большинство нововведений этого закона не улучшают, а ухудшают ситуацию, в середине июля никого в парламенте не интересовало. Его, в общем-то, и не читал никто. И то, что советники Зеленского прочитали и посоветовали президенту не подписывать закон, безусловно, говорит в пользу Зе-команды, у которой есть здравый смысл. Равно как и в пользу самого гаранта, который не побоялся заголовков типа "Зеленский не хочет, чтобы педофилов кастрировали".

Здравый смысл возобладал и в случае с вето на закон о госфинансировании детской националистической организации "Пласт". Это была одна из хотелок спикера Парубия, который пытался посадить на госфинансирование все, что имеет корни в его родной Галичине.

И будь во главе государства Порошенко – наверное, Парубий пробил бы и деньги для "Пласта". Наплевав на отрицательный отзыв юристов Верховной Рады, которые весьма популярно объяснили, что нет никаких оснований выделять госфинансирование для "Пласта", ставя при этом в неравное положение все остальные детские организации.

Безусловно, дело тут не только в равенстве детских организаций, но и в том, что с помощью таких решений предыдущая власть пыталась сделать национализм государственной идеологией. Вето на "Пласт" означает отказ от таких попыток.

Но теперь нужно довести дело до конца: уволить Вятровича из Института нацпамяти.

Минздрав продолжит реформы Супрун

Самая печальная новость вчерашнего дня – заявление нового министра здравоохранения Скалецкой-Черненко о необходимости продолжать "начинания Супрун".

Сама Супрун, которую вчера формально уволил Кабмин, попрощалась с Украиной на "Фейсбуке" угрозой вернуться в стиле Терминатора. Но оказывается, ей и возвращаться не нужно, поскольку Скалецкая хочет стать вторым изданием "пани Уляны" – вплоть до таких мелочей как ведение блога советов по здравоохранению.

Понятно, что движущийся поезд реформы Супрун не остановишь простым нажатием на тормоз. Но нужно понимать и то, что после этой реформы за пределами Киева и нескольких крупных городов медицина в руинах, а потому и останавливать ничего не нужно – нужно просто строить заново. И если регионы не дождутся этого от нового Минздрава, то Скалецкая действительно станет вторым изданием книги "Доктор Смерть", а рейтинги всей Зе-команды повалятся, несмотря на все старания лучших политтехнологов.

"Польский Львов" обойдется без скандала?

Очередной скандал в польско-украинских отношениях вокруг очередной неполиткорректной выходки польских транспортников. Вчера соцсети возбудились после публикации фото поезда, на котором изображена карта второй Речи Посполитой – то есть Польши периода 1918-39 годов. Карта, на которой в составе польского государства вся Западная Украина вместе с Львовом и Ровно.

Подобные инциденты уже были. Карта Польши 20-30-х годов уже появлялась в варшавском аэропорту, да и в польских СМИ регулярно появляются публикации о "польском Львове". При Порошенко это постоянно приводило к демаршам со стороны МИДа, а порой и к акциям радикалов возле польских консульств.

Нынешняя власть, скорее всего, просто не заметит этот поезд. По крайней мере, последний визит Зеленского в Польшу показал, что президент предпочитает отставить в сторону спорные исторические вопросы, чтобы они не мешали решению текущих проблем.

И такой подход будет правильным решением, поскольку нет смысла реагировать на все, что происходит в соседнем государстве. Реакция государства нужна только в одном случае – в ответ на заявления официальных лиц другого государства. А если реагировать на каждый поезд, то можно докатиться до того, чтобы опротестовать даже карты в учебниках истории – ведь на них до 1918 года Украины вообще не было.