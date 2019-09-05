Руководитель офиса президента Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в офисе президента - выше, чем у Владимира Зеленского.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Украинских новостей.

"Заработную плату Президенту Украины Зеленскому В. А. в августе 2019 года начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих зарплаты (надбавок, премий и т.п.) Президенту не установлено", - сказано в нем.

При этом из начисленной зарплаты было выплачено 5 460 гривен налогов и сборов, поэтому получил Зеленский за август 22 540 гривен зарплаты.

Зарплата Богдана за август составила 39 874 гривны.

"Должностной оклад - 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривны, надбавка за интенсивность труда - 8 743 гривны и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 гривна", - сказано в ответе.

Из заместителей руководителя Офиса выше всего зарплата за август была у Руслана Рябошапки – 37 644 гривны.

Замруководители Офиса Алексей Гончарук и Юрий Костюк также получили в августе зарплату выше, чем у Зеленского - 32 399 и 31 724 гривны соответственно.

Самые низки зарплаты из руководства Офиса в августе были у замруководителя Кирилла Тимошенко - 26 407 гривен и у первого зама Сергея Трофимова - 25 716 гривен.

В то же время Госуправление делами не ответило, получал ли зарплату в августе замруководителя Офиса Вадим Пристайко.

Всего по состоянию на сентябрь ГУД начисляет зарплату 379 работникам Офиса (Администрации) Президента.

Ранее сообщалось, что Богдан и его команда в ОП проработали бесплатно уже три месяца.

Как мы писали ранее, согласно декларации премьер Гончарук получал в прошлом году официальную зарплату в 5000 гривен.