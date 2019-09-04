Президент Владимир Зеленский назвал причиной ветирования закона о государственном признании скаутов-националистов из организации "пласт" - его несоответствие положениям Конституции Украины.

Об этом говорится в пояснительной записке главы государства относительно закона "О государственное признание и поддержку Пласта – национальной скаутской организации Украины", размещенных пресс-службой парламента.

"Анализ содержания приведенных положений закона свидетельствует об определении "пласта"-национальной скаутской организации Украины - как единой в Украине скаутской общественной организации, основ ее функционирования и предоставления ей государственной поддержки. Между тем, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, в настоящее время в Украине зарегистрирован ряд скаутских общественных организаций”, - отмечается в пояснительной записке.

По мнению, президента, определение же законом "пласта" как единственной в Украине национальной скаутской организации фактически создает преимущества и привилегии для ее функционирования и получения им государственной поддержки, а также обуславливает риск невозможность создания и дальнейшей деятельности уже созданных других скаутских организаций, а следовательно и ограничения права граждан на свободу объединения в общественные организации.

Такой подход, как заявил глава государства, “не соответствует Конституции Украины”, по которой, в частности, общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия; гарантированно право граждан на свободу объединения в общественные организации и определено, что ограничение этого права законом допускаются только в интересах национальной безопасности и общественного порядка, охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.

Кроме того, указывает президент, положения закона о механизмах государственной поддержки пласта не согласуются с частью второй статьи 95 Конституции, по которой исключительно законом "О государственном бюджете" определяются любые расходы государства на общественные нужды, размер и целевое направление этих расходов.

“Учитывая изложенное, не могу поддержать закон "О государственное признание и поддержку "Пласта" - национальной скаутской организации Украины" в предложенной редакции. В то же время принимая во внимание весомый вклад украинского пластового (скаутского) движения в получение и становление украинской государственности, в гражданское образование и национально-патриотическое воспитание детей и молодежи, предлагаю доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - заявил Зеленский.

Как сообщала "Страна", националисты под Офисом президента требуют не вести переговоров с Россией. Митинговали представители "Свободы", "Национального корпуса", "Правого сектора", КУНа и ОУНа.

Ранее под зданием NewsOne националисты жгли файера и забрасывали оппозиционный канал петардами.