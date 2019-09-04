Конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка выиграл бывший народный депутат Тарас Кремень, заявила в Facebook уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что состоялся открытый конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка, в котором приняли участие 11 человек.

"По результатам открытого конкурса комиссия большинством голосов рекомендовала мне как уполномоченному для представления Кабинету министров Украины кандидатуру Тараса Дмитриевича Кремня", - написала она.

Денисова сказала, что Кремень свою цель на должности уполномоченного по защите государственного языка видит в реализации государственной политики, направленной на защиту украинского языка, его всестороннее развитие как в Украине, так и за ее пределами.

Тарас Кремень в 2014 году возглавил Николаевский областной совет. Народный депутат Украины VIII созыва. Он является соавтором законов "Об образовании", "О профессиональном предвысшем образовании", "О среднем образовании", а также "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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