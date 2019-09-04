В СБУ начали осуществлять досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измене на предприятии "Мотор Сич". Об этом говорится в ответе спецслужбы на запрос Радио Свобода.

Согласно данным СБУ, расследование касается вероятных поставок продукции завода представителям России. "Осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 статьи 14 статьи, статьи 113 и части 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту приготовления к совершению диверсии - действий, направленных на разрушение акционерного общества "Мотор Сич" как объекта, который имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение, а также предоставление представителями АО "Мотор Сич" помощи Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины путем поставки продукции военного назначения и двойного использования", - говорится в документе.

Других деталей СБУ не сообщает, ссылаясь на нормы Уголовного процессуального кодекса о недопустимости разглашения данных оперативно-розыскной деятельности и досудебного расследования. 19 июля сотрудники СБУ прекратили деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала деятельность "ДНР".

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