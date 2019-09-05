В НАПК разъяснили, что электронные декларации новоиспеченным депутатам за 2018 год подавать не обязательно.

Об этом говорится в ответе НАПК на информационный запрос от интернет-газеты "Страна".

"Первая декларация, которая должна быть подана новоизбранными на внеочередных выборах народными депутатами, это ежегодная декларация за 2019 год, которая подается 1 апреля 2020 года", - говорится в ответе Нацагентства.

При этом народные депутаты должны уже сейчас извещать на сайте НАПК об изменениях в имущественном положении в течении 10 дней после получения ими доходов или приобретения имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.

Ранее "Страна" писала, что согласно декларации, премьер-министр Гончарук получал в прошлом году официальной зарплаты всего 5000 гривен.

Также мы сообщали, что глава Службы внешней разведки опубликовал декларацию о доходах.