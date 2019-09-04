В понедельник, 9 сентября, футбольная сборная Украины проведет открытую для болельщиков тренировку. На следующий день состоится товарищеский матч против команды Нигерии в городе Днепре.

Тренировка состоится на поле стадиона "Днепр-Арена" в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Начало открытой тренировки - 9 сентября в 19:00. Проход для зрителей на трибуны стадиона откроют с 18:30. Встречу против Нигерии команда Андрея Шевченко проведет 10 сентября. За три дня до этого "сине-желтые" встретятся с Литвой в Вильнюсе в матче отбора на Евро-2020.

После четырех туров отбора на Евро-2020 сборная Украины занимает первое место в своей группе с десятью очками. Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0) и победила Сербию (5:0).

Как сообщала "Страна", поступили в продажу билеты на все домашние игры "Шахтера" в группе Лиги Чемпионов.

Отметим, что Коноплянка и Зинченко остались после тренировки сборной, чтобы пробить пенальти Лунину. Опубликовано видео этого процесса.