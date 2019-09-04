Клиент заплатил 35 долларов за услуги. Новые подробности убийства украинки в Турции
Сегодня, 4 сентября, стало известно об убийстве украинки на турецком курорте в Анталье.
Как говорится в сюжете ТСН, украинка по всей видимости занималась в Турции проституцией.
"Клиент, вероятно, убил украинку, которая занималась проституцией в Турции. Его полиция задержала. По данным турецких изданий, женщина занималась проституцией. Мужчина заплатил ей 35 долларов за услуги", - говорится в сюжете.
Отмечается, что пара распивала алкогольные напитки, а затем уединилась за трансформаторной будкой.
Во время ареста у мужчины нашли украшения женщины.
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