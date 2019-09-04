В Кабинете министров Украины переназначили Юрия Гелетия, Юрия Джигиря и Василия Шкуракова. Они сохранили посты заместителей министра финансов. Министр также осталась из прошлого Кабмина - Оксана Маркарова.

Согласно распоряжениям правительства №№735 - 737 от 4 сентября, они были уволены с данных должностей, так как работали в предыдущем составе правительства, и сразу же назначены на них вновь.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада по представлению премьера назначила министром финансов Украины Оксану Маркарову, которая занимала этот пост и в предыдущем правительстве.

Как сообщала "Страна", Зеленский обязал Кабмин до 15 сентября внести в Раду проект бюджета-2020. Премьер-министра Украины Алексея Гончарука и министра финансов Оксану Маркарову президент назначил ответственными за внесение законопроекта.

Напомним, что Минфин Украины начал выплачивать крупные суммы по госдолгу.