В среду, 4 августа, распоряжениями от лица Кабинета министров Украины уволены 36 заместителей и первых заместителей министров из 12 министерств. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, с должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия уволены Ольга Трофимцева, Виктор Шеремета, Владимир Топчий и Елена Ковальова.

С должности замминистра спорта уволены Николай Мовчан, Ярослав Войтович, Николай Даневич, а с поста первого замминистра - Игорь Гоцул.

Должностей замминистра культуры лишились Юрий Рыбачук и Тамара Мазур.

С должности замминистра информационной политики уволен Дмитрий Золотухин, а с поста первого замминистра - Эмине Джапарова.

Должностей замминистра образования и науки лишились Роман Греб и Максим Стриха.

С должности замминистра обороны уволен Игорь Павловский.

С должности замминистра юстиции уволены Светлана Глущенко, Ирина Садовская, Сергей Петухов, Иванна Смачило, Иван Лищина, Денис Чернышов, а с поста первого замминистра - Елена Сукманова.

Уволены заместители министра здравоохранения Павел Ковтонюк и Александр Линческий, а также первый замминистра Уляна Супрун.

С должности замминистра экономического развития и торговли уволены Михаил Титарчук и Юрий Бровченко.

Должностей заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ лишились Лев Парцхаладзе и Тарас Токарский.

С должности первого замминистра по делам ветеранов уволен Григорий Галаган.

Лишились своих постов заместители министра по перемещенным лицам Виктория Воронина, Юрий Гримчак и Георгий Тука. Также уволен первый замминистра Юсуф Куркчи. С должности замминистра соцполитики уволена Александра Чуркина.

Как сообщала "Страна", новая министр здравоохранения продолжит инициативу Супрун по легализации марихуаны.

"Что касается позиции Авакова по каннабису… мы переговорили в парламенте. Действительно, есть вопрос, но это не означает, что он категоричный. Мы должны просто проработать этот момент более детально, с максимальным обоснованием вопроса медицинского применения. Если мы обоснуем, я думаю, у нас может быть конструктивный разговор", - заявила Скалецкая.

Напомним, что в Кабмине расширили полномочия ГБР и теперь бюро объявило конкурс на набор 268 оперативников.