Глава "Укрпошты" Игорь Смелянский требует, чтобы глав Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Евгений Капинус извинился за то, что сотрудники ПФУ говорили пенсионерам недостоверную информацию по оплате услуг доставки пенсий.

"Я очень прошу: прекратите вводить пенсионеров в заблуждение тем, что не можете им повысить пенсии из-за оплаты услуг "Укрпошты". Очень надеюсь, что Юлия Соколовская (министр социальной политики - Ред.), Оксана Маркарова (министр финансов - Ред.) и Галина Третьякова (глава социального комитета Верховной Рады - Ред.) обратят на это внимание", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Скриншот: Facebook/Игорь Смелянский

Кроме того, Смелянский отметил, что с 2016 по 2018 гг. собственные расходы Пенсионного фонда возросли с 2,4 млрд грн до 4,4 млрд грн, тогда как расходы на услуги "Укрпошты" за указанный период увеличились с 1,1 млрд до 1,4 млрд. В то же время отчисление ЕСВ (Единый социальный взнос) "Укрпоштой" возросло с 0,55 млрд в 2016 году до 1,03 млрд в 2018-м.

"Очень жду вашей быстрой реакции! Потому что следующее расследование будет о получении работниками ПФУ комиссионного вознаграждения за направление пенсионеров в определенные банковские структуры", - подытожил глава "Укрпошты".

Кроме того, Смелянский выложил запись разговора между пенсионеркой, работницей фонда и работницей почты.

Видео: YouTube/Укрпошта

Работник ПФУ - пенсионеру (пытаясь убедить не идти в "Укппошту"): А теперь поймите нас правильно. Те средства, которые можно направить на выплату пенсий, мы будем тратить на выплату почте за доставку. Так как Вы хотите пенсию получать на таком уровне, или Вы хотите, чтобы в декабре у Вас пенсия поднялась еще немножко?

Работник Почты: Это вы так рассказываете всем вашим людям?

Работник ПФУ: Мы рассказываем людям, чтобы они ориентировались в ситуации.

Работник Почты: То, что пенсия человека зависит сугубо от того, куда она переведется, это абсолютно недостоверная информация?

Работник ПФУ: Недостоверная информация, но Вы тоже знаете, с чего поднимать пенсии...

Ранее "Страна" сообщала, что в "Укрпоште" заявили, что Китай готов принять участие в ее приватизации.

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