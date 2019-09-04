В среду, 4 августа, случился неожиданный поворот в скандальном деле, родившемся из показаний беглого российского топ-чиновника Алексея Душутина, возглавлявшего "Военно-строительное управление" в Москве и объявленного тамошними властями в розыск за растраты. "Страна" подробно описывала ранее приключения Душутина и людей, которых он сдал СБУ в Киеве.

По показаниям Душутина все это время под стражей содержался в СИЗО российский адвокат Душутина - Владимир Филимонов.

Сегодня он вышел на свободу под домашний арест. Как говорится на фб-странице бывшего зампрокурора Киева а ныне главы адвокатской фирмы "Могильницкий и партнеры" защищающей Филимонова, Максима Могильницкого, "не более часа назад, Голосеевский районный суд города Киева освободил нашего клиента Владимира Филимонова из-под стражи".

Под стражей его держали в рамках дела по обвинениям в мошенничестве. Оно строилось, по большей части, на показаниях, как говорится в публикации, "известного вора и мошенника Алексея Душутина".

Прокурор просил о продлении содержания под стражей. Тем не менее, адвокат АО "Могильницкий и партнеры" Антон Журавель сумел добиться от суда изменения меры пресечения на ночной домашний арест.

"Однако дело по мошенничеству в особо крупных размерах против Филимонова продолжает расследовать СБУ и финал его будет зависеть от настроя нынешней власти,которая решительно берет в свои руки суды и всю правоохранительную систему", - также говорится в опубликованном сообщении.

Фигурант дела Душутина-Нагорного российский адвокат Владимир Филимонов (справа) сегодня вышел на свободу

Фото: facebook.com/Максим Могильницкий

В беседе со "Страной" Тимофей Нагорный заявил, что год назад встречался с Душутиным в Киеве, когда последнего сопровождали его родители. После чего опальный россиянин начал "качать" Нагорного на предмет оказания ему помощи.

Отметим, что в октябре 2018 фигуранту "дела Душутина-Нагорного" снизили залог до 10 миллионов.