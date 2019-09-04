На территории церкви в селе Малинск, что в Ровенской области почти 60 представителей УПЦ Московского патриархата и ПЦУ начали драться, в результате столкновения пострадали 11 человек. По факту открыто 12 уголовных производств, сообщает полиция Ровернской области.

"Очередной инцидент между представителями двух религиозных общин возник вчера, 3 сентября, на территории церкви в селе Малинск. Сообщение о конфликте с неизвестными лицами, которые срезали замки на дверях храма, пытаются вынести оттуда вещи и получении телесных повреждений местными жителями в полицию начали поступать с 7:30", - сообщает пресс-служба в среду, 4 сентября.

Правоохранители выяснили, что представители приходского совета Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на входных дверях храма и проникли внутрь для проведения богослужения.

"Это привело к очередному конфликту между представителями религиозных общин, отношения между которыми обострились еще весной в этом году. Спор возле церкви между почти 60 лицами перерос в драку, во время которого телесные повреждения в виде ушибов получили одиннадцать местных жителей", - рассказали в полиции.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по ст.356 Уголовного кодекса Украины (самоуправство) следователи Березновского отделения полиции изъяли документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждающие их право собственности на храм.

Фото: пресс-служба полиции Ровенской области

"Кроме того, по 11 фактам причиненных умышленных легких телесных повреждений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией ч.1 ст.125 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ровно перед началом учебного года священник ПЦУ подарил школе копию Томоса.

Кроме того, мы рассказывали, что Филарет обвинил Епифания в неверии в Бога.