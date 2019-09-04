В Днепре первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин представил нового руководителя полиции Днепропетровской области. Им стал подполковник полиции Владимир Огурченко. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

"Приказом председателя Нацполиции Сергея Князева на должность начальника ГУНП в Днепропетровской области назначен подполковник полиции Владимир Огурченко. Нового руководителя полиции Днепропетровщины в Днипре представлял личному составу первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин", - говорится в сообщении.

Аброськин рассказал, что приоритетными направлениями работы всех подразделений полиции остается раскрытие разбойных нападений и умышленных убийств, противодействие наркопреступности и организованной преступности.

До назначения Владимир Огурченко был начальником Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины с 2014 года.

Фото: пресс-служба полиции в Днепропетровской области

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