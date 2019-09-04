В среду, 4 сентября, депутаты парламента Великобритании сделали первый шаг для блокирования выхода страны из ЕС без соглашения, поддержав соответствующий законопроект. Об этом сообщает BBC.

"Члены британской Палаты общин в эту среду поддержали во втором чтении законопроект, который блокирует выход страны из ЕС 31 октября без соглашения. За законопроект проголосовали 329 депутатов, против были 300 законодателей", - говорится в сообщении.

Теперь депутаты могут предлагать свои поправки к документу, которые будут выноситься на голосование.

Этот законопроект в случае окончательного принятия и одобрения Палатой лордов в четверг обяжет британского премьера Бориса Джонсона просить ЕС о дальнейшей отсрочке Brexit после 31 октября 2019 года. Правда, если члены верхней палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин. Как только законопроект пройдет все эти стадии, его должна подписать королева и только тогда он станет законом.

Премьер Великобритании Борис Джонсон ранее выразил желание провести внеочередные парламентские выборы 15 октября в случае утверждения упомянутого законопроекта депутатами. Поскольку действия парламента полностью разрушают его план вывести страну из ЕС при любых условиях до 31 октября.

Как сообщала "Страна", британский министр по брекзиту уронил на пол секретные документы. Гоув в воскресенье заявил, что британские правительственные документы с предупреждением о последствиях выхода из ЕС без соглашения, которые попали в СМИ, описывают наихудший сценарий. Согласно им, выход Британии из ЕС без соглашения грозит дефицитом продовольствия и горючего.

Ранее в парламенте Великобритании проголосовали за перенес Brexit на лето.