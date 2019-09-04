Представители авиакомпании "S7 Airlines" объявили о завершении сбора средств на посадку миллиона деревьев в регионах Сибири, пострадавших от лесных пожаров. Общую сумму собранных денег в компании не назвали.

Первые деревья высадят 13 сентября в Новосибирской области, в октябре - в Иркутской области. Все деревья высадят в течение двух лет. Об этом сообщает "Медуза".

В "S7 Airlines" объявили о сборе средств 1 августа. Чтобы привлечь внимание к лесным пожарам, авиакомпания временно вернула себе историческое название "Сибирь". После того, как деньги были собраны, перевозчик вернулся к названию S7 Airlines.

Летом 2019 года площадь лесных пожаров в Сибири в период наибольшего распространения огня превышала два миллиона гектаров.

Внимание к пожарам было повышено из-за того, что власти ряда регионов отказывались тушить пожары, которые не угрожали населенным пунктам. Так, глава Красноярского края Александр Усс называл тушение пожаров "бессмысленным и даже где-то вредным".

Как сообщала "Страна", под Харьковом в прямом эфире напали на журналистов 112, которые снимали сюжет о массовой вырубке леса. Журналист Олег Решетняк сумел выйти в прямой эфир, где описал ситуацию.

Напомним, что в суде назвали причину смертельного пожара в одесском отеле "Токио Стар".