За первые 8 месяцев 2019 года госбюджет недополучил 4,5% запланированных доходов - это 31,3 млрд гривен. Об этом сказано на сайте Государственной казначейской службы Украины.

Доходы госбюджета (сальдо) за восемь месяцев этого года составили 671,7 млрд грн, а запланировано было 703,0 млрд грн. За аналогичный период в 2018 го в госбюджет поступило только 607,6 млрд грн доходов.

Самым "убыточным" стал август - доходы в этом месяце составили 87,59 млрд грн, тогда как по бюджетной росписи в госбюджет должно поступить 96,29 млрд грн. То есть, недопоступления составили 8,7 млрд грн или 9% запланированного объема доходов.

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