В среду, 4 сентября в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) договорилась о дальнейшем восстановлении устойчивой мобильной связи на всей территории ООС. Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Украину в ТКГ, Дарка Олифер.

"В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в котором нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

Скриншот: Facebook/Дарка Олифер

Помимо этого в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.

"Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены к концу осени, украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован", - написала также Олифер.

Ранее "Страна" рассказывала, что отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также мы сообщали, что Украина предложила вернуть россиян в группу по контролю за соблюдением Минского протокола.