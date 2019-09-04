Среди заместителей нового генерального прокурора не будет Константина Кулика. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал сам руководитель ГПУ Руслан Рябошапка.

По его словам, уже есть два претендента на должности заместителей, которым он доверяет.

"Уже говорили по крайней мере о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик", - отметил он.

Также генпрокурор отметил, что в числе его заместителей точно будет Виталий Касько. Фамилии остальных он пообещал обнародовать в скором времени.

Напомним, Рябошапка был назначен генпрокурором 29 августа текущего года. Его кандидатуру на пост главы ГПУ внес в Раду президент Владимир Зеленский. Парламен поддержал предложение президента 312 голосами.

Как сообщала "Страна", опальный следователь Сус восстанавливается в ГПУ и готов быстро расследовать дела против Порошенко. До 2014 года уроженец Хмельницка Сус трудился следователем в прокуратуре родной области, а в дальнейшем был переведен в центральный аппарат ГПУ в Киев, где сразу оказался на особом счету.

Отметим, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил глав прокуратур Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

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