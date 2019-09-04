В Минске на встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Украина поставила вопрос о возвращении России в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) из-за того, что количество обстрелов на Донбассе возросло.

Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Украину в ТКГ, Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

"Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", - написала Олифер.

Скриншот: Facebook/Дарка Олифер

СЦКК - группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон. Центр начал работу 26 сентября 2014 года. С апреля 2015 года украинская и российская стороны начали вести отдельные журналы случаев нарушения режима прекращения огня.

Но 19 декабря 2017 года все 75 российских офицеров, которые входили в состав российской стороны СЦКК, выехали из Украины и вернулись в РФ.

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