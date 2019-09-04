Полузащитники футбольной сборной Украины Евгений Коноплянка и Александр Зинченко остались после тренировки для исполнения 11-метровых ударов вместе с вратарем Андреем Луниным.

Обоим полевым игрокам не удалось забить все удары.

Видео: youtube.com/FOOTBOOM

Как сообщала "Страна", в Киеве начался тренировочный сбор футбольной сборной Украины перед играми с Литвой и Нигерией. Одним из первых прибыл игрок итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский. Игра отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года пройдет 7 сентября в Вильнюсе.

Отметим, что Евгений Селезнев вернулся в Турцию из Испании.

Напомним, что поступили в продажу билеты на все домашние игры "Шахтера" в группе Лиги Чемпионов. Первый из них пройдет 18 сентября против "Манчестер Сити" в Харькове.