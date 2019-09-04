Рассмотрение апелляции на приговор 85-летнему ученому Мехти Логунову, осужденному за госизмену, которое должно было пройти в Харьковском апелляционном суде, не состоялось.

Заседание перенесли на 10 октября. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского апелляционного суда.

"В соответствии с законом, залы судебных заседаний для рассмотрения дел, содержащих гостайну, должны быть оборудованы специальным оборудованием. Сейчас таких залов в Харьковском апелляционном суде нет. Сейчас идет переоборудование залов для слушания дел с грифом "секретно". Поэтому заседание не состоялось", - сказали в пресс-службе.

Напомним, 31 июля 2018 года Орджоникидзевский районный суд Харькова признал Логунова виновным в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины) за то, что тот собирал для РФ информацию об украинском государственном оборонном заказе, который выполнялся одним из научных центров города на основании соглашений с Министерством обороны Украины. Суд приговорил Логунова к 12 годам лишения свободы. Обвинение требовало более жесткого наказания - 13 лет лишения свободы. Защита требовала оправдательного приговора.

Ранее "Страна" сообщала, что в конце 2018 года суд Харькова перенес на апрель рассмотрение апелляции по делу о госизмене ученого.

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