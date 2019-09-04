В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Украина и представители т.н. "ЛДНР" договорились обсудить возвращение украинским собственникам первого объекта на Донбассе.

Об этом пишет пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

По ее словам, на следующем заседании ТКГ социально-экономическая подгруппа рассмотрит вопрос возвращения хлебозавода. "Отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности на территории ОРДЛО. Согласовано, что во время следующего заседания подгруппы будет рассмотрен частный пример предприятия, который подлежит возвращению украинскому владельцу - хлебозавод", - отметила Олифер.

Также украинская сторона подняла вопрос о возвращении российских представителей в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на востоке Украины.

"Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны незаконных вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в том числе – с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания контактной группы украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в СЦКК. Этот двусторонний российско-украинскую механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить", – заявила Олифер.





Фото: facebook.com/darka.olifer

Напомним, что в ОБСЕ заявили, что перемирие на Донбассе приносит результаты.

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