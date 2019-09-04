Путину и Моди подарили нефритовые четки для православного и буддиста
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осмотрели выставку "Улица Дальнего Востока" на острове Русский на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Лидерам подарили нефритовые чётки, сделанные для буддиста Моди и православного христианина Путина.
Подарок сделал губернатор Бурятии Алексей Цыденов, сопровождающий высоких гостей на прогулке, передает RT.
"Хотели бы, уважаемые руководители, преподнести вам в подарок чётки из нефрита. Одни - буддистские, сделаны по буддистским традициям, а вторые - православные", - заявил Цыденов.
Как сообщала "Страна", ранее Путин поговорил по телефону с Меркель о транзите газа, Нормандском формате и Ближнем Востоке.
Также Путин угостил Эрдогана мороженым на авиасалоне в Москве. В ходе этого между ними состоялся диалог.