Последние заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТГК) внушают оптимизм. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ, пишет Интерфакс-Украина.

"Результаты последних заседаний ТКГ внушают определенный оптимизм. Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить результаты, несмотря на некоторое обострение ситуации в последние дни", - сказал Сайдик.

Он сообщил, что за последние две недели, по данным СММ ОБСЕ, не было зарегистрировано ни одной жертвы среди гражданского населения. Кроме того, число гражданских жертв остаётся самым низким с начала конфликта.

Сайдик также отметил положительную динамику по имплементации решений ТКГ по восстановлению моста в Станице Луганской. "В частности, на данный момент разминирование подходов к мосту завершено. Производится демонтаж фортификационных сооружений, что позволит начать подготовку и проведение ремонта", - заявил спецпредставитель.

Кроме того, Сайдик напомнил, что завтра исполняется 5 лет со дня подписания Минского протокола. "В связи с этим участники ТКГ ещё раз подтвердили полную приверженность Минским соглашениям", - подчеркнул он.

По информации спецпредставителя, ТКГ на заседании также обсудила перспективы возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском; вопросы водоснабжения; перспективы обмена удерживаемыми; амнистии; местных выборов.

Напомним, что в ОБСЕ назвали последнее перемирие на Донбассе самым действенным.

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