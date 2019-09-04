Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Кабинет министров должен обеспечить постепенный перевод отдельных публичных услуг в электронную форму, а также упростить процедуру предоставления услуг и внедрить механизм контроля. Соответствующий указ №647/2019 от 4 сентября опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу "О некоторых мерах по обеспечению предоставления качественных публичных услуг", правительство должно изменить деятельность центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Так, предлагается перейти к предоставлению админуслуг областных и районных госадминистраций ЦПАУ органов местного самоуправления на основе софинансирования государством соответствующих расходов с обеспечением надлежащей сети данных центров и доступности таких услуг с последующим упразднением обязанности образования ЦПАУ при райгосадминистрациях.

Кроме того, планируется направлять часть оплаты за предоставление админуслуг на материально-техническое обеспечение деятельности центров и вознаграждение администраторам таких центров.

Кроме того, президент поднимает вопрос о том, есть ли нужда в том, чтобы коммунальные и госпредприятия дальше предоставляли админуслуги. Зеленский предлагает решить вопрос оплаты за админуслуги, установив единые принципы, по которым определяется размер административного сбора.

Предлагается также использовать для консультаций физ- и юрлицами "горячие линии", "чат-боты", электронные базы типовых вопросов и ответов по наиболее популярным публичным услугам.

Чтобы упростить работу центров, предлагается отменить бумажную форму заявления, если необходимые сведения есть в электронном виде или в документах, которые подает человек. Еще Зеленский предложил распространить практику заполнения заявления уполномоченным лицом субъекта или ЦПАУ, чтобы гражданин его потом подписал. Предлагается внедрить механизм оперативного уточнения (исправление) ошибок, а также автоматической проверки полноты и достоверности сведений в заявлениях в электронной форме.

В указе президент предлагает предоставлять отдельные админуслуги в автоматическом режиме, по желанию субъекта отправлять результаты обращения при помощи курьерской связи.

Указ предлагает ввести практику подачи заявления на регистрацию в электронной форме, сделать возможным зачисления выплат в социальной сфере на банковский счет. Также в указе говорится о возможности предоставления органами местного самоуправления и/или нотариусами отдельных публичных услуг: регистрации актов гражданского состояния, регистрации транспортных средств, выдачи водительских удостоверений, регистрации земельного участка, предоставлении социальных услуг.

Планируется также внедрить механизм предоставления комплексной электронной услуги, связанной с оформлением права на земельный участок.

Кроме того, президент предлагает предусмотреть возможность потребителям жилищно-коммунальных услуг подавать обращения в электронной форме по предоставлению, установке, обслуживанию, замене и поверке узлов учета, получать информацию о ходе и результатах рассмотрения таких обращений, осуществлять расчеты за жилищно-коммунальные услуги через единый государственный веб-портал электронных услуг.

Указ вступает в силу с 5 сентября.

Скриншот: president.gov.ua

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