В среду, 4 сентября, в Киев с рабочим визитом прибыл президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Об этом говорится на фб-странице президента Украинской ассоциации футбола (ФФУ) Андрей Павелко.

"Рад приветствовать президента УЕФА и хорошего друга Александера Чеферина в Украине!", - говорится в опубликованном сообщении.

Скриншот: facebook.com/andriy.pavelko

Это уже третий визит Чеферина в Украину в статусе президента УЕФА и первый после проведения финала Лиги чемпионов УЕФА, проведенного в 2018 году в Киеве. "Визит будет очень насыщенный и с важной для всего украинского футбола повесткой дня", - подчеркнули в УАФ.

Ранее главный футбольный функционер Украины Андрей Павелко, который также является членом исполкома УЕФА, заявил, что президент континентального Союза словенец Чеферин принял приглашение погостить в Украине в сентябре. С подобной инициативой Павелко выступил во время недавнего пребывания на мероприятиях УЕФА в Монако.

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Как сообщала "Страна", в чемпионате Украины изменили систему ротации команд между УПЛ и Первой лигой. Стыковые встречи отменены.

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