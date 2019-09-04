Курс гривни на межбанке в среду снизился почти на 3 копейки до 25,2775 грн/$1. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Они отмечают, что курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду снизился до 25,2775 грн/$1 с 25,25 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,27–25,285 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 4 сентября укрепился до 25,2579грн/$1 с 25,3064 грн/$1.

Также Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 сентября на 3 копейки до 25,263457 грн/$1 по сравнению с 25,296865 грн/$1 на 4 сентября.

Ранее "Страна" писала, что происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

Также мы писали о том, что финансисты связали судьбу курса гривни с украинскими долгами.