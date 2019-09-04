Умер глава Донецкой областной организации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), заслуженный журналист Николай Токарский, ему было 63 года. Об этом в Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. 

"Печальная новость. Перестало биться сердце председателя Донецкой областной организации НСЖУ Николая Николаевича Токарского", - написал журналист. 

В НСЖУ выразили искренние соболезнования родным и близким главного редактора мариупольской газеты "Приазовский рабочий" и активиста союза.

 

Николай Токарский. Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko 

"Николай Токарский всегда занимал принципиальную позицию по отстаиванию интересов местных СМИ Донецкой области, реализации права дончан на доступ к правдивой информации, особенно в нынешнее время временной оккупации Донбасса", - добавил председатель союза журналистов. 

Прощание с главредом состоится в пятницу, детали сообщат дополнительно. 

Ранее "Страна" сообщала, что умер журналист Александр Жураховский.

Кроме того, мы рассказывали, что умер легендарный модный фотограф Питер Линдберг, открывший миру поколение супермоделей.

 

Подписывайся на рассылку новостей Страны в Viber. Узнавай первым самые важные и интересные новости!