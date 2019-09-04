Умер глава Донецкой областной организации Национального союза журналистов Украины (НСЖУ), заслуженный журналист Николай Токарский, ему было 63 года. Об этом в Facebook сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Печальная новость. Перестало биться сердце председателя Донецкой областной организации НСЖУ Николая Николаевича Токарского", - написал журналист.

В НСЖУ выразили искренние соболезнования родным и близким главного редактора мариупольской газеты "Приазовский рабочий" и активиста союза.

Николай Токарский. Фото: Facebook/Sergiy Tomilenko

"Николай Токарский всегда занимал принципиальную позицию по отстаиванию интересов местных СМИ Донецкой области, реализации права дончан на доступ к правдивой информации, особенно в нынешнее время временной оккупации Донбасса", - добавил председатель союза журналистов.

Прощание с главредом состоится в пятницу, детали сообщат дополнительно.

Ранее "Страна" сообщала, что умер журналист Александр Жураховский.

Кроме того, мы рассказывали, что умер легендарный модный фотограф Питер Линдберг, открывший миру поколение супермоделей.