В Печерском райсуде Киева утвердили решение о принудительном приводе экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Его проведут в рамках расследования злоупотребления служебными полномочиями.

"Действительно, есть решение суда о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР", - сказала агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Представители ГБР поручат оперативным подразделениям других правоохранительных органов реализовать решение суда и предпринять меры для принудительного привода экс-главы Нацбанка. Пресс-секретарь ГБР не уточнила, каким именно образом это может быть сделано.

Пресс-службой Генпрокуратуры Украины в апреле были опубликованы повестки, в частности, в отношении тогдашнего замглавы администрации президента Филатова, экс-главы НБУ Гонтаревой и управляющего партнера и совладельца инвестгруппы ICU Стеценко. Их вызывали к следователю по особо важным делам для вручения уведомления о подозрении и проведения допроса в качестве подозреваемых в рамках уголовного производства относительно предпринимателя Сергея Курченко (уголовное производство №12013220540000400 от 31 января 2013 года).

В марте 2019 года прокурор Константин Кулик уже заявлял об уведомлениях о подозрениях указанным лицам, однако тогда Генпрокуратура проинформировала, что так называемое "сообщение" о подозрении Гонтаревой, Стеценко и Филатову было осуществлено с нарушением процессуального законодательства.

Инвестиционная группа ICU заявила об отсутствии нарушений в действиях группы при осуществлении сделок купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВЗГ) в 2014 году, в которых ICU выступала брокером со стороны Аграрного фонда и по которым Генпрокуратура хотела допросить Стеценко. Позже на сайте Генпрокуратуры были опубликованы повестки о вызове на допрос на 12 августа Гонтаревой, Филатова и Стеценко по "делу Курченко".

Мы разбирались, что означает предъявление "пидозр" Гонтаревой и Филатову и как связано с этим возвращение в Украину Порошенко. Произошедшее называют "дембельским аккордом" генпрокурора Юрия Луценко.

Ранее находящаяся в Лондоне Гонтарева заявила, что не собирается на допрос в ГПУ.