Мэр Киева Виталий Кличко провел личную примерку коммунальной формы, пока его сегодня увольнял Кабинет министров. Об этом стало известно из сториз и постов Кличко в Facebook.

Кличко сообщил, что сегодня встретился с генеральным продюсером Ukrainian Fashion Week Владимиром Нечипоруком и представителями IED - Istituto Europeo di Design (Европейский институт дизайна).

"Они готовы привлечь молодых дизайнеров, которые разработают эскизы формы для коммунальных служб Киева. Эта творческая работа будет бесплатным подарком художников столицы. А изготовление рабочей одежды коммунальщиков закажем у украинских производителей", - сообщил мэр столицы.

Он пишет, что примеры подобного сотрудничества были в Европе. "В частности, тот же Европейский институт дизайна разрабатывал рабочую одежду для итальянских пожарных. А полицейским Гамбурга форму создавали дизайнеры известной марки JOOP!", - отметил он.

Кличко убежден, что "в европейской столице люди, которые обеспечивают ее жизнедеятельность, сервис и комфорт для жителей, должны работать в современной, удобной и красивой униформе".

Фото: facebook.com

Свой пост Кличко дополнил фотографиями и сториз, где которых он примеривает образцы новой формы.

Фото: Скриншот, facebook.com

Напомним, что Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Киева, чтобы завершить начатые проекты.

Также мы писали о том, что Кличко предсказал, кто займет его места на посту главы КГГА.