39-летний мобилизованный внезапно умер на военном полигоне в Ровенской области. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на представителя оперативного командования "Запад".

По данным источника, ЧП произошло во вторник, 3 сентября. Скончавшийся мужчина был жителем Черкасской области и прибыл на полигон 31 августа. По предварительной версии, смерть наступила от сердечной недостаточности. Ведется расследование причин смерти.

Напомним, 25 августа в селе Дачное Беляевского района Одесской области, в расположении 35-й отдельной бригады морской пехоты матрос застрелил из автомата своего сослуживца.

Ранее "Страна" писала о том, что командиру взвода Нацгвардии, который избил бойца до потери селезенки, грозит десять лет лишения свободы.