В Комитете постоянных представителей ЕС (Coreper) утвердили решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России. Об этом говорится в твиттер-микроблоге посла Украины в ЕС Николая Точицкого в среду, 4 сентября.

"На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - говорится в опубликованном сообщении.

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. До марта список включал 153 человека и 40 компаний. Во время последнего продления решения о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к Керченскому инциденту.

Фото: twitter.com/tochytskyi

При этом во Франции признали, что с России могут снять санкции в любой момент. Французский премьер Эдуар Филипп добавил, что французская и российская стороны знают, почему эти санкции были введены. Он подчеркнул, что необходимо использовать возможность, чтобы "диверсифицировать" отношения двух стран.

Отметим, что "послу Азова" в Европе экстремисту Никитину запретили въезд в Евросоюз.