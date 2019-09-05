На днях яхта под парусом "Villa Krim" финишировала в парусной регате "PALERMO-MONTECARLO ’19" с впечатляющим результатом! Яростная борьба яхтсменов длилась несколько дней, была полна драматизма и захватывающих событий, о которых в красках и подробностях рассказал капитан украинской яхты-призера - Игорь Матвиенко.

- Игорь, скажите, как вы оцениваете результат гонки?

Знаете, как говорят: "Чтобы занять призовое место - достаточно быть профессионалом, но чтобы победить в гонке - нужно везение". Каждая регата - это новая невероятная история с уникальным сюжетом, предугадать или прописать его заранее не получится даже у самого блистательного капитана, ведь управлять погодой и ветром не под силу никому.

- Гонка была очень напряженной, поделитесь подробностями.

Мы изначально пошли ва-банк и рискнули, когда решили идти не самым коротким путем, а наиболее интересным и при этом ловить самые сильные порывы ветра.

За первые сутки соревнований было пройдено 120 миль. Это примерно четверть общего маршрута и, без лишней скоромности, хороший результат. Но погода переменчива - уже на следующий день мы оказались в состоянии полного штиля и, как результат, прошли всего лишь 80 миль. Ночью наши паруса поймали хороший бриз в проливе между островами Сардиния и Корсика, развив скорость более 12 узлов. Этот показатель стал рекордным. В общем погода и ветер менялись быстрее чем Киркоров меняет свои наряды во время выступления и, учитывая это, нам приходилось делать много поворотов и менять паруса, а на это требовалось драгоценное время. И, подводя итог, мы были в пути 4 дня 6 часов 28 минут и 37 секунд – это третий результат в нашем классе яхт.

- Таким образом, являясь безоговорочным лидером на винном рынке Украины, ТМ Villa Krim подтвердила свое лидерство теперь уже на международном уровне, и многочисленным украинским болельщикам есть за что поднять бокал игристого Villa Krim. Кстати, первый тост на финише команда подняла именно за поклонников бренда Villa Krim, не так ли?

Это действительно так! От себя и всей команды хочу поблагодарить всех за поддержку и веру в нас. Мы чувствовали огромную ответственность, ведь каждый день получали массу сообщений от поклонников бренда с пожеланиями удачи. Это очень мотивировало не терять энтузиазма, когда ветер утихал. Мы не могли подвести миллионы поклонников бренда Villa Krim, которые на протяжении 2 месяцев следили за нашей подготовкой к регате и верили, что яхта под парусом Villa Krim сможет достойно выступить в королевской регате Монте-Карло! Мы сделали это и благодарны за это ВАМ!