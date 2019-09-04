Мэр Киева Виталий Кличко считает, что должность главы Киевской городской государственной администрации займет человек, преследующий бизнес-интересы. Об этом он сказал на брифинге в Киеве в среду, 4 сентября.

"У меня есть все основания говорить, что это не просто так происходит. Это происходит умышленно, чтобы устранить Кличко и назначить человека, который будет управлять Киевом. Человека, которого не выбирали киевляне", - сказал мэр Киева.

Видео: Facebook/Віталій Кличко

Он заявил, что в этом контексте у него есть основания говорить "о большой угрозе".

"Не секрет, что много застройщиков, людей, у которых есть бизнес-интересы в Киеве, пытаются прийти к власти", - сказал Кличко. При этом он заверил, что у него лично "как у мэра города нет никаких бизнес-интересов в Киеве".

Ранее "Страна" сообщала, что на срочном брифинге Кличко обвинил Зеленского и Кабмин в своем увольнении.

Также мы рассказывали, что Виталий Кличко заявил, что будет снова баллотироваться в мэры Киева, чтобы завершить начатые проекты.