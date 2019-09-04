Окружной административный суд Киева удовлетворил заявление Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), возглавляемой Филаретом, об обеспечении иска о запрете ее ликвидации. Об этом сообщила пресс-служба религиозной организации в среду в Facebook.

"Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП по обеспечению иска", - сказано в сообщении. При этом речь идет об иске УПЦ КП о незаконности регистрационных действий Минкульта Украины о прекращении Киевской патриархии УПЦ КП и регистрации образования ликвидационной комиссии во главе с митрополитом Черкасским новой церковной структуры Украины - Православной церкви Украины - Иоанном. Для обеспечения иска адвокатами Киевской патриархии УПЦ КП были поданы в Окружной админсуд Киева соответствующие заявления.

В УПЦ КП напомнили, что ранее по заявлению митрополита Иоанна "были заблокированы счета Киевской патриархии, открытые в Сберегательном банке Украины". После решения суда, пояснили в церкви, ему "запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации религиозной организации".

Фото: facebook.com

Ранее УПЦ КП отказалась признавать решение о роспуске Киевского патриархата и отказалась признавать Томос об автокефалии, после чего Православная церковь Украины отобрала у Филарета Киевскую патриархию.