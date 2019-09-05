5 сентября НБУ снизил курс доллара на 4 копейки по сравнению со вчерашним банковским днем - до 25,26 грн. В обменках доллар утром покупают за 25,17 грн, продают за 25,21 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,90 грн до 25,20 грн, продажа от 25,23 грн до 25,60 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 5 сентября

Курс НБУ сегодня - 25,26 грн, то есть доллар подешевел на 4 копейки по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся с котировками 25,27 грн покупка, 25,28 грн - продажа.

В обменках по состоянию на 09:00 средняя покупка 25,17 грн, средняя продажа - 25,21 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка 24,90 грн от до 25,20 грн, продажа от 25,23 грн до 25,60 грн.

Прогнозы

В сентябре прогнозируют планомерное укрепление национальной валюты. При этом доллар по 25 гривен - нижний порог для регулятора в этот период.

В последнюю рабочую пятницу августа доллар в обменниках можно было купить по 25,20 гривен, а на межбанке котировки закрытия оказались на уровне 25,13/25,16. Финансисты ожидают, что осень начнется спокойно: межбанк будет в рамках 25,10-25,18 грн/$.