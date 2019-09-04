Назначенная заместителем руководителя Офиса президента Украины Анна Коваленко, которая хотела прострелить ноги однопартийцам Максу Бужанскому и Александру Дубинскому, будет заниматься вопросами реформирования сил безопасности и обороны страны, совместимостью их с войсками НАТО и интеграцией страны в альянс. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Сильные и современные силы безопасности и обороны, которые служат и одновременно подотчетны действительно украинскому народу - вот, собственно, наша задача. Быстрые и качественные реформы, интеграция в НАТО, совместимость с войсками НАТО - это повышение нашей обороноспособности. Спасибо за доверие новой команде. Служу украинскому народу!", - написала она в среду на своей странице в Facebook.

Напомним, 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Анна Коваленко - активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики. Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. Перед выборами в Верховную Раду стала широко известной благодаря фразе о "непреодолимом желании прострелить ногу" своим однопартийцам Максиму Бужанскому и Александру Дубинскому.

В прошлом созыве Рады была внештатным консультантом парламентского комитета по вопросам обороны и нацбезопасности. Как уже писала "Страна", в политических кругах ее считают человеком, близким к нардепу Пашинскому, который как раз и возглавляет этот комитет, а также к главе МВД Арсену Авакову.

Также мы сообщали, что в Офисе президента подтвердили информацию "Страны" об отказе от переезда с Банковой.