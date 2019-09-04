Президент Украины уволил Дмитрия Кулебу с должности представителя Украины в Совете Европы. Соответствующий указ №650/2019 обнародован на сайте главы Украинского государства.

"Уволить Кулебу Дмитрия Ивановича с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы", - сказано в документе.

Дмитрий Кулеба. Фото: liga.net

Дмитрий Кулеба был назначен представителем Украины при Совете Европы в марте 2016 года. С 29 августа 2019 года он занимает пост вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Кулеба является карьерным дипломатом.

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