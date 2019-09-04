Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в среду, 4 сентября, заявил, что снова будет баллотироваться на пост мэра столицы Украины на следующих местных выборах.

"Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что многие изменения, проекты, которые мы начали, я должен реализовать", - сказал он на брифинге.

Видео: Facebook/Віталій Кличко

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА, Гончарук объяснил увольнение мэра Киева коррупцией и влиянием групп на КГГА. Кроме того, мы рассказывали, что Кабинет министров уволил Супрун. А нардепа Ирину Верещук назначили представителем Кабмина в Раде.

Также Кабмин расширил полномочия ГБР и теперь бюро объявило конкурс на набор 268 оперативников.