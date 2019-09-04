Президент Украины Владимир Зеленский ввел в персональный состав Национального инвестиционного совета старшего вице-президента, президента и главного исполнительного директора компании "General Electric" (США) Жерома Пекресса (по согласию).

Этим же указом Зеленский вывел из состава органа старшего вице-президента, финансового директора "General Electric" Джейми Миллера.

Ранее, 9 августа президент Зеленский ввел в состав инвестиционного совета председателя правления и исполнительного директора компании Rakuten Inc. (Япония) Хироши Микитани, а также главного исполнительного директора корпорации Citigroup Inc. (США) по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвида Ливингстона.

При этом был исключен гендиректор отделения Европы, Ближнего Востока и Африки банка Citigroup Inc. (США) Джеймс Коулз.

Мы разбирались, что означает экономический план Зеленского и реально ли его выполнить. С одной стороны, многие инициативы вполне реализуемые.

Отметим, что в Офисе президента не знают, чем два месяца занимался Национальный инвестсовет под руководством Арахамии.